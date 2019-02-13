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ГФС: нарушения в сфере наличных расчетов фиксируются в 100% проведенных проверок

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Нарушения в сфере наличных расчетов фиксируются у всех проверяемых субъектов, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно информационным базам данных ГФС, в Украине 130 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировали 308 тыс. РРО и 292 тыс. книг учета расчетных операций (КУРО), через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг.

Кроме того, под постоянным вниманием подразделений контроля за расчетными операциями ГФС находятся более 1,4 млн физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога.

В 2018 году подразделениями контроля за наличным оборотом проведены 16,9 тыс. проверок. Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.

По результатам проведенных в 2018 году фактических проверок к субъектам хозяйствования применены штрафные (финансовые) санкции на сумму 442,8 млн грн и на сумму 494,8 млн грн — по результатам документальных проверок.

«Все без исключения проверки организуются при наличии рисков в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования», — уточнили в ведомстве.

Благодаря применению риск-ориентированного отбора субъектов хозяйствования к проверкам сумма финансовых санкций по их результатам в 2018 году выросла более чем в два раза (с 387,8 млн грн до 937,7 млн гривен).

Вследствие усиленного контроля за сферой наличных расчетов и разъяснительной работы объемы торговой выручки, проведенной через РРО, увеличились в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 166,5 млрд грн, или на 19%.

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