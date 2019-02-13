Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Объявлен тендер на съемку фильма о безопасности молока

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

САФОЗО приглашает квалифицированных участников торгов, которые соответствуют условиям на участие в торгах, для предоставления запечатанных тендерных предложений по производству фильма о безопасности молока. Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей.

САФОЗО — это проект по созданию Системы контроля за безопасностью пищевых продуктов на основе оценки рисков в цикле производства и сбыта молочных продуктов в Украине.

Получить тендерную документацию можно по запросу, отправив по электронной почте тендера tender [at] safoso.com.ua письмо с пометкой в теме или теле сообщения «Запрос на тендерную документацию».

Тендерное предложение необходимо доставить в печатной форме в офис САФОЗО в Киеве до 17.00 по киевскому времени 18 февраля 2019 года.

Предложения, поступившие после указанного конечного срока, будут отклонены.

Вопросы относительно разъяснений тендерной документации нужно присылать по электронной почте на адрес tender [at] safoso.com.ua до 17.00 по киевскому времени 12 февраля 2019 года. Любые другие способы коммуникации, в том числе по телефону или личные контакты, строго запрещены и могут быть основанием для исключения из торгов.

Ответы на все вопросы относительно разъяснений будут публиковаться без указания источника на сайте проекта по ссылке с пометкой SAFOSO/APPLICATION/01/2019. Ответы будут предоставлены до 17.00 по киевскому времени 15 февраля 2019 года.

Тендерные предложения будут раскрыты 18 февраля 2019 года, в 17.00 по киевскому времени в офисе САФОЗО в Киеве.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом