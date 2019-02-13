Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:11

Объявлен тендер на съемку фильма о безопасности молока

САФОЗО приглашает квалифицированных участников торгов, которые соответствуют условиям на участие в торгах, для предоставления запечатанных тендерных предложений по производству фильма о безопасности молока. Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей.

САФОЗО — это проект по созданию Системы контроля за безопасностью пищевых продуктов на основе оценки рисков в цикле производства и сбыта молочных продуктов в Украине.

Получить тендерную документацию можно по запросу, отправив по электронной почте тендера tender [at] safoso.com.ua письмо с пометкой в теме или теле сообщения «Запрос на тендерную документацию».

Тендерное предложение необходимо доставить в печатной форме в офис САФОЗО в Киеве до 17.00 по киевскому времени 18 февраля 2019 года.

Предложения, поступившие после указанного конечного срока, будут отклонены.

Вопросы относительно разъяснений тендерной документации нужно присылать по электронной почте на адрес tender [at] safoso.com.ua до 17.00 по киевскому времени 12 февраля 2019 года. Любые другие способы коммуникации, в том числе по телефону или личные контакты, строго запрещены и могут быть основанием для исключения из торгов.

Ответы на все вопросы относительно разъяснений будут публиковаться без указания источника на сайте проекта по ссылке с пометкой SAFOSO/APPLICATION/01/2019. Ответы будут предоставлены до 17.00 по киевскому времени 15 февраля 2019 года.

Тендерные предложения будут раскрыты 18 февраля 2019 года, в 17.00 по киевскому времени в офисе САФОЗО в Киеве.