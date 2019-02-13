Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:13

Участникам столкновения с полицией на Подоле могут предъявить подозрения

Участникам так называемого штурма Подольского райотдела полиции могут в среду, 13 февраля, сообщить о подозрении. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает «РБК-Украина» со ссылкой на «112 Украина».

По словам г-на Шевченко, пока ни одному человеку, участвовавшему в столкновении с полицией под райотделом, не сообщили о подозрении, но первые сообщения о подозрении могут объявить уже в среду.

Он добавил, что активистов могут привлечь к ответственности по трем статьям: «Насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Хулиганство» и «Подготовка к посягательству на жизнь работника правоохранительного органа».

Артем Шевченко считает, что «штурм» здания полицейского участка был запланирован заранее, потому что «никаких других причин, которые могли повлечь такие последствия, не было».

Вчера Печерский районный суд Киева постановил применить к полицейскому Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве 9 февраля, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 115 200 гривен.