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МВФ требует ликвидировать ведомство, занятое контролем за финсектором

13 февраля 2019 года Источник:Finclub

Закон о сплите Нацкомфинуслуг нужен, чтобы повысить уровень развития небанковского финансового сектора и защитить потребителей финансовых услуг.

Об этом в интервью FinClub сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Украинский небанковский финансовый сектор отличается невысоким уровнем развития. С одной стороны, это не позволяет украинскому бизнесу и потребителям иметь доступ к широкому кругу продуктов. С другой — когда они покупают эти финансовые небанковские продукты, они недостаточно защищены», — считает Йоста Люнгман.

Ликвидация Нацкомфинуслуг и унификация Нацбанком правил для банков и небанковских учреждений устранит арбитраж на финансовом рынке.

«Чтобы выйти из этого круга, небанковскому финсектору нужны регуляторные правила, которые соответствуют международным стандартам и стандартам ЕС. Наличие таких правил позволило бы решить еще одну проблему — уравнять правила игры как для небанковских учреждений, так и для банков. Поэтому максимально быстрое принятие данного законопроекта является очень важным, и потому он такой основополагающий для программы», — заявил представитель МВФ.

Йоста Люнгман подчеркнул, что проведение сплита — ключевой элемент программы МВФ.

В меморандуме МВФ говорится, что закон о сплите должны принять до 31 марта 2019 года.

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