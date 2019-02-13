Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:10

Кропивницкий: суд объяснил, почему не приостановил массовое отчисление иностранных студентов

12 февраля 2019 года Ленинским районным судом Кировограда было отказано в открытии производства по административному делу по заявлению народного депутата Украины Константина Ярынича об обеспечении административного иска к Донецкому национальному медицинскому университету Министерства здравоохранения Украины в лице филиала (международный медицинский факультет) Донецкого национального медицинского университета Министерства здравоохранения Украины в Кировоградской области о признании противоправными и отмене приказов об отчислении студентов.

Об этом пишет портал «Судебная власть Украины».

Речь шла о трех приказах об отчислении 850 студентов 1-3 курсов — граждан других государств в связи с несвоевременной или не в полном объеме оплатой за обучение до момента решения дела по сути.

Однако суд, решая вопрос о принятии к рассмотрению вышеуказанной заявления, пришел к выводу, что указанное заявление не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства, а должно рассматриваться судом общей юрисдикции в порядке, определенном нормами Гражданского процессуального кодекса Украины.

С текстом указанного решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений (№405/933/19).