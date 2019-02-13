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СМИ: из-за неурегулированности Brexit крупная корпорация покидает Великобританию

13 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза. Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, передает «РБК-Украина» со ссылкой на газету Times.

Источник сообщил изданию, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit.

Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.

В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае, если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit.

В Великобритании компании принадлежат два моторостроительных завода.

Напомним: глава правительства Великобритании Тереза Мэй отметила, что в случае, если до 26 февраля не удастся достичь договоренности по соглашению по Brexit, правительство внесет в парламент еще одно предложение, за которое депутаты проголосуют 27 февраля.

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