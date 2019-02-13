СМИ: из-за неурегулированности Brexit крупная корпорация покидает Великобританию

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза. Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, передает «РБК-Украина» со ссылкой на газету Times.
Источник сообщил изданию, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit.
Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.
В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае, если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit.
В Великобритании компании принадлежат два моторостроительных завода.
Напомним: глава правительства Великобритании Тереза Мэй отметила, что в случае, если до 26 февраля не удастся достичь договоренности по соглашению по Brexit, правительство внесет в парламент еще одно предложение, за которое депутаты проголосуют 27 февраля.
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