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По сравнению с 2017 годом показатель исполненных судебных решений увеличился почти на 17 % — Светлана Глущенко

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко в интервью «Юридической практике» рассказала о первых достижениях реформы системы исполнительного производства, объяснила, почему Минюст делает акцент на защите социально уязвимых слоев населения, и поделилась планами, как в перспективе достичь добровольного исполнения решений.

Также мы поинтересовались у Светланы Владимировны, улучшился ли показатель исполненных судебных решений? Она заявила, что улучшился: «По сравнению с 2017 годом показатель увеличился почти на 17 % (из числа завершенных производств) и сегодня составляет более 40 %. К слову, мы изменили парадигму подготовки статистической отчетности в органах ГИС — будем исходить не из количества исполненных производств, как это было раньше, а из количества исполненных документов для осуществления подсчета среди активных исполнительных документов, то есть кроме тех, где приостановлено совершение исполнительных действий и исполнительное производство в целом, где действуют моратории, а также тех, которые касаются периодических платежей. Такой подход даст реальную картину динамики.

Органами ГИC в прошлом году взыскано 1,6 млрд грн в пользу государственного бюджета, а это на 310,8 млн грн больше, чем в 2017 году; 701 земельный участок на сумму 1,2 млрд грн возвращен в государственную и коммунальную собственность, это на 92 земельных участка (на сумму 853,8 млн грн) больше, чем в 2017-м. Как я уже упоминала, у нас положительные показатели по взысканию алиментов и долгов по заработной плате».

Светлана Глущенко говорит, что не стала бы сравнивать эти показатели с цифрами пятилетней давности, ведь тогда было совсем другое правовое поле, плюс сегодня в Украине действует смешанная система исполнения судебных решений. «Рост показателей фактического исполнения решений — заслуга и частных исполнителей. И мы делаем все возможное, чтобы этот институт развивать», — отмечает она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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