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В Киеве стартовал первый Legal Agri Forum

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Редакция газеты «Юридическая практика» стремится расширять отраслевую тематику своих мероприятий, на этот раз газета организовала дискуссионную площадку для представителей аграрного сектора. Сегодня в Киеве в отеле «Премьер Палас» впервые стартовал Legal Agri Forum, информационную поддержку которому, в частности, предоставляют Ассоциация украинского бизнеса в Польше и Европейская Бизнес Ассоциация.

Тема первой сессии — «Украина на аграрной карте мира», в ходе дискуссии участники обсудят, какое место занимает Украина на мировых рынках продовольствия и есть ли необходимость освоения новых и развития традиционных рынков сбыта украинской аграрной продукции. Эксперты также ответят на вопрос, чего ожидать аграриям от изменения законодательства, расскажут о влиянии земельного моратория на инвестиционную привлекательность агрорынка, особенностях инвестирования в АПК, господдержке и способах ее получения. Спикерами первой сессии выступят Владимир Лапа, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Игорь Кустовский, директор департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Украины, Семен Ханин, управляющий партнер ЮК «АМБЕР», Лилия Тимакина, директор по юридическим вопросам агропромхолдинга «Астарта-Киев», Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация», народный депутат Украины.

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