Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:15

LHS: «Налоговым органам удобно признавать любые поступления из-за рубежа «иностранным доходом», — считает Наталия Радченко, АО Juscutum

Как правильно учитывать в налоговых декларациях доходы, получаемые из-за рубежа, рассказала партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности АО Juscutum Наталья Радченко.

Лектор начала свой доклад коротким видео с юмористическим вариантом диалога клиента с адвокатом по налоговым вопросам, относительно того, как правильно подавать декларацию. Ролик был смонтирован еще два года назад, когда вводилось электронное декларирование для чиновников, но уже тогда было понятно, что персональное налоговое планирование станет актуальным для всех граждан в Украине.

В частности, сегодня оно используется лицами, которые хотят легально получать доходы за границей, приобретать там собственность и в целом не нести рисков нарушения налогового законодательства.

По словам Натальи Радченко, налоговые органы часто определяют поступления из-за рубежа как иностранный доход. Это вызвано тем, что весь доход (а не чистая прибыль) подлежит налогообложению: это широкая база и более легкий учет для налоговых органов. Однако не каждый доход, полученный за границей, считается иностранным доходом в понимании НК Украины. Это может быть и инвестиционный доход, и подарки, которые облагаются налогами по другим правилам.

Также лектор остановилась на сроках подачи декларации: по общему правилу декларация должна быть подана до 1 мая года, следующего за отчетным, а налоги должны быть уплачены до 1 августа. Налоги, уплаченные за границей, можно и нужно зачитывать при расчете налоговой нагрузки. Для этого необходимо получить справку об уплаченных налогах. Но если гражданин, имеющий доходы за границей, не может своевременно получить документальное подтверждение уплаченных налогов за границей, он вправе попросить отсрочку до 31 декабря.

Наталья Радченко также рассказала о системе обмена финансовой информацией Common Reporting Standart между налоговыми органами разных стран (по мнению спикера, Украина неизбежно будет включена в эту систему в том или ином виде), а также назвала правила определения налогового резидентства и привела соответствующие примеры судебной практики. Для судов важно не то, как налогоплательщик определяет себя, а то, находился ли он в Украине более 183 дней и где находится основной источник его дохода.

Завершила лекцию спикер советами, как гражданину Украины навести порядок в своей налоговой истории при желании выезда за границу на постоянное проживание.