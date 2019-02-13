Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Стало известно, сколько человек помиловал Президент в прошлом году

13 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко помиловал в 2018 году 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в 2018 году г-н Порошенко издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пять мужчин.

«При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания», – говорится в сообщении.

Также одной помилованной, которая была приговорена к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцевлишения свободы, она в апреле вышла на волю.

«Все помилованные осуждены впервые. Восемь человек из помилованных – люди пенсионного возраста», – добавили в ведомстве.

В течение 2018 года в Департамента по вопросам помилования АПУ поступило всего 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайство о помиловании 718 человек.

Не получили помилования 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившим тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом