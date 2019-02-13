Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:16

Стало известно, сколько человек помиловал Президент в прошлом году

Президент Украины Петр Порошенко помиловал в 2018 году 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в 2018 году г-н Порошенко издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пять мужчин.

«При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания», – говорится в сообщении.

Также одной помилованной, которая была приговорена к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцевлишения свободы, она в апреле вышла на волю.

«Все помилованные осуждены впервые. Восемь человек из помилованных – люди пенсионного возраста», – добавили в ведомстве.

В течение 2018 года в Департамента по вопросам помилования АПУ поступило всего 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайство о помиловании 718 человек.

Не получили помилования 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившим тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания.