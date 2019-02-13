Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:14

Законопроект об автономном российском интернете прошел первое чтение

Законопроект об автономном Рунете прошёл первое чтение, пишет Pravo.ru.

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий создание инфраструктуры, которая позволит интернет-ресурсам страны продолжать работать в случае отключения от иностранных корневых серверов.

В рамках реализации законопроекта будет создана национальная система получения информации о доменных именах. Она нужна для того, чтобы при необходимости россияне не почувствовали отключения от иностранных корневых серверов. Автор инициативы Людмила Бокова сказала депутатам, что все средства на реализацию законопроекта ранее уже были заложены в бюджете, поэтому дополнительные средства на его воплощение не потребуются. «Инициатива направлена на создание устойчивой инфраструктуры интернета, которая сможет реагировать на различные угрозы», – сказала г-жа Бокова.

Депутаты также попросили докладчиков опровергнуть или подтвердить опасения населения, которое переживает за то, что законопроект построен на подобии китайского опыта в предоставлении интернета гражданам. Бокова сказала, что нет ничего общего у этой инициативы и автономного интернета в Китае. По её словам, благодаря новелле все платежи, электронные письма россиян будут обрабатываться и передаваться только по российским серверам, которые также не смогут попасть под санкции.

Проект ранее поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Правительство, дав в целом положительную оценку, рекомендовало внести в законопроект изменения. Чиновники также отметили, что реализовать новеллу без дополнительных расходов невозможно, при этом в финансово-экономическом обосновании законопроекта источники и порядок финансирования новых обязательств не указаны.

Против законопроекта выступила Счётная палата. По её мнению, реализация законопроекта об управлении российским сегментом интернета приведёт к дополнительным расходам из федерального бюджета и к росту цен, что может стать дополнительной финансовой нагрузкой для регионов. «Реализация законопроекта приведёт к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы на их оплату. С учётом изложенного законопроект не может быть поддержан», – отмечалось в отзыве Счётной палаты (цитата по ТАСС).