Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:17

Пока владельцы криптовалюты не могут официально легализировать свои доходы без налоговых рисков, отметила Оксана Кобзарь, Axon Partners

Говоря о финансовой прозрачности доходов физических лиц, нельзя не признать, что сегодня доход уже не ограничивается классическими источниками: сделки, заработная плата, плата за услуги, дивиденды. С появлением криптовалют и токенов доход от таких платежных инструментов также все чаще становится предметом налогообложения. По крайней мере цивилизованные государства стремятся к этому.

Как можно официально задекларировать криптовалюту (независимо от официального названия), слушателям Школы налогового права Legal High School рассказала Оксана Кобзарь, партнер Axon Partners.

Цель государств в вопросе регулирования рынка криптовалют в том, чтобы, во- первых, удержать использование криптовалют для отмывания доходов, полученных преступным путем, во-вторых, предупредить отток капиталов. При этом страны понимают, что регулирование криптовалюты необходимо для поддержки инновационного потенциала и инвестиционных возможностей таких платежных инструментов.

Все это, по словам лектора, подтверждает то, что криптовалюта является объектом гражданского оборота, хотя действующего законодательства, в частности норм Гражданского кодекса Украины, недостаточно для определения сути этого явления и прав на него. Уникальность криптовалюты в следующем: она хоть и является платежным средством, но не подкреплена ни золотовалютным запасом, ни гарантиями центробанка, а основана исключительно на договоре участников цепочки.

Налогообложение криптовалют в Украине также не предусмотрено, однако ввиду того, что эти доходы появляются в декларациях чиновников (пока как движимое имущество), это, по мнению лектора, вопрос времени. По словам г-жи Кобзарь, наиболее точным будет определение криптовалюты как «другие доходы» — это хоть и наиболее обремененная налогами категория, но наименее дискуссионная в случае спора с фискальными органами. Кроме того, поскольку доход от криптовалют зачастую является доходом из иностранного источника, то его надо будет декларировать как «иностранный доход». Тогда ставка будет определяться как 18 % налога на доход и 1,5 % военного сбора.

В целом лектор отметила, что налогообложению могут подлежать операции с криптовалютами в виде:

— приобретения;

— продажи;

— обмена.

Могут возникнуть и налоговые вопросы при получении криптовалюты в наследство, по договору дарения, в качестве дивидендов или даже как зарплаты.

В любом случае сегодня операции с криптовалютами содержат для физических лиц немало налоговых рисков, которые могут развеять либо поправки к закону, либо судебная практика.

Завершилась лекция интересной дискуссией о природе криптовалют, ее правовой идентификации, перспектив налогообложения, рисков декларирования и недекларирования таких доходов и расходов.