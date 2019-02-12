Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:18

Павел Гречковский заявил о готовящихся провокациях в отношении него и его семьи

Кандидат в члены Высшего совета правосудия Павел Гречковский выступил с заявлением относительно готовящихся в день съезда адвокатов Украины провокаций.

«Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно, что в день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков.

Эти незаконные следственные действия будут направлены на то, чтобы заставить меня снять свою кандидатуру и не баллотироваться на должность члена ВСП от съезда адвокатов Украины.

Данную информацию есть все основания считать достоверной как с учетом осведомленности источников в ведомстве, так и с учетом активизации других действий для моей дискредитации. В частности, правоохранительными органами уже сфабриковано уголовное преследование нескольких членов моей семьи.

Могу заявить публично, что ничего незаконного ни я, ни члены моей семьи не совершали. Если обыски действительно будут, то найти там можно только то, что оперативная группа специально принесет с собой. Поэтому лучше не тратить время и государственные ресурсы на организацию заказного шоу!

Правовые основания для моего участия в съезде адвокатов прописаны в Конституции и законодательстве. И именно отсутствие весомых юридических контраргументов стало причиной развернутой пиар-кампании против меня.

После провала законопроекта об адвокатуре, который мог предоставить рычаги влияния на съезд инициаторам этой «реформы», начались другие активности, чтобы отстранить меня от участия в съезде.

Я настаиваю на том, что законно баллотируюсь на должность члена ВСП от адвокатуры, а борьба со мной как кандидатом уже вышла за пределы правового поля.

Зря, ребята, вы тронули мою семью!».