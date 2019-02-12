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Свежие юридические стартапы будут представлены на Legal Startup Crash Test #17

12 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

19 февраля с.г. состоится уже 17-й по счету Legal Startup Crash Test при поддержке AEQUO Law Firm и Kyiv Legal Hackers. Legal Startup Crash Test — это регулярные встречи для развития сообщества юридических инноваций, презентации стартапов, полезного контента и нетворкинга.

На мероприятии будут представлены три юридических стартапа — JusticeBot (помощник в составлении процессуальных документов при обращении суд), Zakon Online (национальная база правовых документов) и Linkery (сервис мгновенных онлайн-консультаций с поминутной тарификацией). Также в ходе мероприятия Кристина Дзядевич, Product Marketing Manager of IT projects в AEQUO Law Firm, расскажет о том, что нужно знать о Customer Journey Mapping.

Начало в 19.00.

Место проведения: БЦ «Парус», ул. Мечникова, 2.

При предварительной регистрации стоимость участия 150 грн, по прибытии — 200 грн. Организатор: Гаагский Институт Инноваций в Праве (HiiL). Билеты можно приобрести по ссылке.

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