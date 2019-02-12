Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:19

Исполнительная служба становится открытой и подотчетной обществу — Светлана Глущенко, замминистра юстиции

Эту реформу называют по-разному. «Исполнительная реформа», «реформа системы исполнительного производства», «внедрение смешанной системы принудительного исполнения решений»… Но как бы ее ни называли, очевидно одно — она является логическим продолжением судебной реформы, а ее апогеем должна стать неотвратимость исполнения судебного решения. Заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко говорит, что одним из маркеров успешности реформы системы принудительного исполнения решений станет добровольное исполнение. Но если «пряник» не сработает, «правила кнута» должны быть жесткими и эффективными. Светлана Владимировна присоединилась к команде Министерства юстиции Украины в декабре 2017 года, должность заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы заняла в мае 2018-го. А в интервью «Юридической практике» она рассказывает о первых достижениях реформы:

«Я бы не хотела говорить о каких-то персональных достижениях, это достижения команды, это победа абсолютно каждого украинского исполнителя. Но посыл формируем мы — центральный аппарат. И если говорить о свершениях в количественном эквиваленте, то это, безусловно, наши достижения в сфере защиты прав детей. Мы смогли обеспечить реальную защиту 555 тыс. детей, которые на протяжении многих лет не получали надлежащей финансовой помощи в виде алиментов. Если в 2017 году сумма взысканных алиментов составляла 2,4 млрд грн, то в конце 2018 года мы зафиксировали сумму в размере 4,6 млрд грн. Сплотить систему, дать посыл каждому исполнителю ответственно прорабатывать исполнительные производства, касающиеся алиментов, — вот в чем наша заслуга. Другое не менее важное достижение — ликвидация долгов по зарплатам на сумму более 460 млн грн. Это также социально чувствительная и уязвимая категория исполнительных производств. Речь идет о возврате невыплаченной зарплаты почти 40 тыс. работникам. В динамике это абсолютный показатель в сравнении с 2017 и 2016 годами.

Если говорить о качественных изменениях, то главным достижением считаю старт для изменений в позиционировании государственной службы и государственного исполнителя. Впору говорить о качественных трансформациях стереотипов восприятия гражданами органов исполнительной службы, приобретении службой, так сказать, человеческого облика. Она становится открытой, публичной, транспарентной и подотчетной обществу. Я лично ежедневно общаюсь с гражданами и пытаюсь помочь каждому, кто нуждается в такой помощи. Непосредственное общение с людьми происходит и во время региональных визитов, и когда люди благодарят за реальную помощь — это бесценно.

В то же время стоит говорить не только о форме работы и коммуникации, но и о содержании. Основной наш посыл и то, на чем мы делаем упор, — автоматизация процессов. Мы запустили систему онлайн-уплаты долгов, внедрили QR-код, функционирование терминалов в отдельных органах Государственной исполнительной службы (ГИС), предоставили возможность гражданам уплачивать долги через банковскую карточку. Раньше о таком и мечтать не могли. Всегда служба воспринималась в негативной коннотации, а бюрократия, очереди, мизерное финансирование не содействовали преодолению этого устоявшегося впечатления. Сегодня мы этот стереотип изменяем. Постепенно, но уверенно. И я в том числе ответственна за реализацию этой составляющей реформы».

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.