Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:20

«Эффективное персональное налоговое планирование — тренд современного мира» — в фокусе лекции Василия Андрусяка, ЮК MORIS GROUP

О том, что сегодня критично важно правильно планировать свое налогообложение, весь мир буквально кричит. В новостях из мира шоу-бизнеса постоянно появляются сообщения о налоговых претензиях со стороны фискальных органов, действительно, свои доходы в современных условиях сложно утаить, а потому важно правильно платить налоги или использовать возможности снижения налоговой нагрузки.

Об этом в своей лекции рассказал руководитель практики налогового права ЮК MORIS GROUP Василий Андрусяк.

В начале лекции спикер назвал имена известных звезд кино, спорта и шоу-бизнеса разных эпох: Чак Берри, Софи Лорен, Линдси Лохан, Оззи Осборн, Криштиану Роналду — их всех объединяет то, что они понесли реальное наказание в виде огромных штрафов или даже ареста за неуплату налогов либо утаивание доходов.

История с Софи Лорен показывает, что в мире нет вопроса относительно давности совершенных нарушений: так, кинодива была арестована на 18 суток в 1982 году за нарушения, якобы допущенные в 1974 году, однако только недавно суд признал, что в ее действиях не было нарушения налогового законодательства.

Что касается современного украинского законодательства об ответственности за нарушения, то, как подчеркнул спикер, оно довольно мягкое — ответственность порою настолько незначительная, что нет стимула вести отчетность. Например, штраф в сумме менее чем 1000 грн за ненадлежащее ведение документации ФЛП значительно ниже, чем затраты на бухгалтера. При этом статья 212 Уголовного кодекса Украины не предусматривает лишения свободы за налоговые нарушения.

Вместе с тем украинское законодательство позволяет физическим лицам легализировать свои доходы, минимизировав налоги, и они этим эффективно пользуются.

К таким инструментам лектор отнес, в частности, льготное налогообложение операций по купле-продаже недвижимости (отсутствие налогообложения дохода от продажи имущества, которое находилось во владении лица не менее трех лет, при условии продажи не больше одного объекта в год). Это значит, что можно вложить деньги в недвижимость, а спустя три года продавать по одному объекту, получая официальный доход, не подлежащий налогообложению.

Также физические лица могут использовать регистрацию физическим лицом — предпринимателем — это позволяет получать (или легализовать) доход до 5 млн грн с уплатой 5 % налога вместо 18-процентного налога на доходы физических лиц; облигации государственного займа (доход облагается только военным сбором); институт дарения между лицами первой и второй очередей родства; изменение налогового резидентства и институты совместного инвестирования, о которых лектор рассказал подробно.