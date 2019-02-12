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Глава НАБУ рассказал, сколько миллиардов принесет бюджету осуждение топ-коррупционеров

12 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Почти 200 млн грн убытков, причиненных государственным интересам в результате топ-коррупции, в 2018 году возместили подозреваемые в уголовных процессах, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, представляя отчет о деятельности ведомства за II полугодие 2018 года.

Как сообщается на сайте НАБУ, во втором полугодии 2018 года:

- в коммунальную собственность возвращено незаконно отчужденное здание, предназначенное для внутренне перемещенных семей с детьми;

- более 25 млн грн возвращено ПАО «Укрзализныця» лицами, незаконно завладели средствами госкомпании при поставке горючего по завышенным ценам;

- ПАО «Запорожский завод ферросплавов» перечислило более 54 млн грн за потребленную электроэнергию, поставленную в течение марта-апреля 2015 года ПАО «Запорожьеоблэнерго» (после того, как детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему по незаконному переводу долга).

«Еще как минимум 9 млрд грн могут быть возвращены государству после вынесения приговоров по делам НАБУ и САП», — отметил Артем Сытник, имея в виду общую стоимость имущества и средств, на которые наложен арест в рамках расследуемых детективами уголовных производств.

«Однако из-за того, что дела в судах не рассматриваются, эти средства сейчас являются недейственным активом, только потенциально полезным для государства. Надеюсь, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу, и ситуация изменится. А пока единственный возможный путь возмещения убытков — это добровольные действия подозреваемых», — акцентировал внимание директор НАБУ.

Подробнее с отчетом можно ознакомиться по ссылке.

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