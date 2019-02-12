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Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:18

АМКУ разрешил «АТБ-Инвест» купить некоторые активы «Новус-Украина»

Опубликована информация о решениях и распоряжениях Антимонопольного комитета Украины.

Предоставлено разрешение ООО «АТБ-Инвест» (г.Днепр) на приобретение активов, принадлежащих ООО «Новус-Украина» (г.Киев), в виде торгово-офисного центра, который находится в городе Ровно.

Кроме того, предоставлено разрешение компании «Т.А.С. оверсиас инвестментс лимитед» (г.Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале иностранного предприятия «АПТЕКИ КОСМО» (г.Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.