Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:18

Норвегия и Польша выслали дипломатов. Поводом стало поведение посла

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать польского консула, Польша заявила о принятии зеркальных мер. Как сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Кристин Энстад, причиной для такого решения стало поведение польского дипломата, передает «Радио Польша».

«Причина — это его поведение, несовместимое с ролью и статусом дипломата», — сказала пресс-секретарь МИД Норвегии. В МИД Норвегии неоднократно поступали жалобы на польского консула, касающиеся публичных угроз и частичного насилия, применяемого им в отношении сотрудников.

«Дипломат отказывался выполнять распоряжения полицейских, из-за чего на него неоднократно поступали жалобы», — утверждает Кристин Энстад.

Как сообщает пресс-секретарь ведомства, в январе МИД Норвегии призывал польское дипломатическое ведомство уволить консула, что, как отметила Кристин Энстад, является нормальной процедурой. Однако министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович решил, что Славомир Ковальский останется в Осло до завершения своей миссии, то есть до конца июня.

В свою очередь Министерство иностранных дел Польши подчеркивает, что обвинения против дипломата являются необоснованными. «Нет никаких оснований для того, чтобы применять такого рода процедуру. Мы сожалеем, что власти Норвегии приняли такое решение. Консул Славомир Ковальский очень хорошо исполнял свои обязанности, его действия были направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии», — сказал заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Польша дала неделю норвежскому консулу на то, чтобы покинуть страну. «В связи с таким решением, к сожалению, мы были вынуждены применить зеркальную меру. Данная нота о том, что норвежский консул в Польше также был признан персоной нон-грата, была выдвинута из-за того, что такая мера была предпринята в отношении к Славомиру Ковальскому», — отметил Шимон Шинковский вель Сенк.