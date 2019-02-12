Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:19

В странах ЕС вступили в силу правила против фальсифицированных лекарств

Вступают в силу новые правила безопасности на рецептурные лекарства, продаваемые в Европейском Союзе. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии по ссылке.

Фальсификация лекарств долгое время представляла серьезную угрозу для общественного здравоохранения в ЕС. Отныне производители должны будут наносить двухмерный штрих-код и устройство для защиты от несанкционированного доступа на коробку лекарств, отпускаемых по рецепту. Аптеки, в том числе работающие в режиме онлайн, и больницы должны будут проверять подлинность лекарств перед выдачей пациентам. Это последний шаг в реализации Директивы о фальсифицированных лекарственных средствах, принятой в 2011 году, направленной на обеспечение безопасности и качества лекарств, продаваемых в ЕС.

Лекарства, произведенные до субботы 9 февраля 2019 года без защитных средств, также могут оставаться на рынке до истечения срока годности. Но новая система сквозной проверки потребует от уполномоченных лиц (в частности, от фармацевтов и больниц) проверки подлинности продуктов на протяжении всей цепочки поставок. Новая система позволит государствам-членам лучше отслеживать отдельные лекарства, в частности, если возникает обеспокоенность по поводу одного из них.

Функции безопасности и аутентификации потребуются для лекарств, произведенных после 9 февраля 2019 года (за исключением Греции и Италии).

Чтобы определить легальную онлайн-аптеку, граждане должны щелкнуть по европейскому логотипу на веб-странице аптеки, чтобы убедиться, что она входит в список легальных онлайн-аптек в соответствующем государстве-члене. Только аптеки, авторизованные в странах ЕС, могут продавать лекарства европейским пациентам через интернет.

Ответы на самые распространенные вопросы можно узнать по ссылке.