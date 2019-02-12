Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:19

МЭРТ: уровень теневой экономики — самый низкий за 10 лет

В январе-сентябре 2018 года уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в квартальном отчете Минэкономразвития «Тенденции теневой экономики в Украине», пишет FinClub.

В МЭРТ отметили, что 32% — самый низкий уровень за последние 10 лет из расчета за период 9 месяцев каждого года. Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом.

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:

- продолжению позитивных экономических тенденций и сохранению признаков общей экономической стабилизации в условиях реализации правительством реформ, направленных на повышение доходов населения и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста;

- усилению рыночных тенденций и постепенной оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политикой для сдерживания инфляции в пределах целевого диапазона;

- сохранению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине, что подтверждается достаточно высоким уровнем деловой активности бизнеса и улучшением ожиданий.

В то же время динамика детенизации украинской экономики сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, наличие не подконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на востоке страны.