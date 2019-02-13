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Депутат просит суд остановить отчисление из медуниверситета иностранных студентов до окончания процесса

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Депутат просит суд остановить отчисление из Донецкого медицинского университета 850 иностранных студентов до рассмотрения дела по сути, пишет портал «Судебная власть Украины».

11 февраля 2019 года в Ленинский районный суд г.Кировограда поступило заявление об обеспечении иска от народного депутата Украины Костантина Яринича о приостановлении действия трех приказов Донецкого национального медицинского университета Министерства здравоохранения Украины от 7 февраля 2019 года об отчислении 850 студентов, граждан других государств, 1-3 курсов в связи с несвоевременной оплатой за обучение или оплатой не в полном объеме до момента решения дела по сути.

Сообщается, что в Донецком национальном медицинском университете отчислили 850 студентов, которые являются гражданами других государств.

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