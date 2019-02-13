Депутат просит суд остановить отчисление из медуниверситета иностранных студентов до окончания процесса

Депутат просит суд остановить отчисление из Донецкого медицинского университета 850 иностранных студентов до рассмотрения дела по сути, пишет портал «Судебная власть Украины».
11 февраля 2019 года в Ленинский районный суд г.Кировограда поступило заявление об обеспечении иска от народного депутата Украины Костантина Яринича о приостановлении действия трех приказов Донецкого национального медицинского университета Министерства здравоохранения Украины от 7 февраля 2019 года об отчислении 850 студентов, граждан других государств, 1-3 курсов в связи с несвоевременной оплатой за обучение или оплатой не в полном объеме до момента решения дела по сути.
Сообщается, что в Донецком национальном медицинском университете отчислили 850 студентов, которые являются гражданами других государств.
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