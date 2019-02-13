Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:16

Finclub: сообщено о подозрении экс-руководителям «Укргазбанка»

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту присвоения денежных средств «Укргазбанка» в размере 39 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008—2009 годов бывший член наблюдательного совета «Укргазбанка» по предварительному сговору с действующим на то время заместителем председателя правления банка организовал схему по выводу государственных средств на счет заранее созданного им подконтрольного предприятия путем заключения между банком и предприятием договора аренды нежилых помещений и подписания акта приема-передачи к указанному договору аренды нежилых помещений общей площадью почти 5 035 кв. м, которыми банк фактически не пользовался и необходимость использования которых документально не подтверждена.

«В результате перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия за оказанные услуги по аренде нежилых помещений и возмещения ремонтно-строительных работ нежилых помещений АБ «Укргазбанку» причинен материальный ущерб на общую сумму 39 млн грн», — говорится в сообщении.

Сообщается, что следователями ГПУ по согласованию с прокурором 11 февраля с.г. сообщили о подозрении бывшему члену наблюдательного совета АБ «Укргазбанк», заместителю председателя правления АБ «Укргазбанк» и руководителю соответствующего предприятия в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 5 статьи 27, частью 5 статьи 191 УК.