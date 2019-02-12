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Конституционный Суд рассмотрит дело о конституционности отдельных положений УПК

13 февраля с.г. в 10.30 Первый сенат Конституционного Суда Украины в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционной жалобе гражданина Украины Павла Шкоды относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) предписаний части второй статьи 392, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом информирует отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Согласно предписаниям части второй статьи 392 Кодекса определения, вынесенные в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебных решений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, отдельному обжалованию не подлежат, кроме случаев, определенных Кодексом; возражения против таких решений могут быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение.

Согласно предписанию пункта 2 части второй статьи 428 Кодекса суд кассационной инстанции выносит определение об отказе в открытии кассационного производства, если из кассационной жалобы, прилагаемых к ней судебных решений и других документов усматривается, что оснований для удовлетворения жалобы нет.

Автор ходатайства утверждает, что оспариваемые положения Кодекса исключают обжалование лицом решения суда относительно примененных мер и возложенных обязанностей, а также незаконного, необоснованного решения суда или вынесенного судом с нарушением прав и свобод человека. Это, по мнению заявителя, противоречит части второй статьи 55 и пункту 8 части второй статьи 129 Конституции Украины.