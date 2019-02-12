Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:21

В ЦИК создается рабочая группа с участием СБУ – власти о мерах по защите от кибератак

Россия попытается повлиять на украинские выборы через кибератаки и провокации в соцсетях, но в Украине смогут блокировать эти попытки, как и сайты, которые угрожают национальной безопасности.

Об этом заявил начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук в эфире телеканала ICTV.

«Высшее руководство России сделает все возможное, чтобы использовать наши выборы, вмешаться в их процесс, повлиять на результаты выборов и привести к власти выгодных для России политиков и политические силы», — сказал он.

По информации Службы безопасности, «основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на объекты критической инфраструктуры, а также второй вектор — информационное воздействие, фейковые новости и атаки на информационное пространство Украины».

«Имеющаяся информация свидетельствует, что спецслужбы России готовят мощные кибератаки на выборах и накануне выборов. Они могут проходить не только в электронных системах непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать любые объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика», — заявил Александр Климчук.

По его словам, все это может негативно повлиять на результат выборов, но Украина уже готова к таким атакам.

«За 2018 год было заблокировано около 400 кибератак. Некоторые из них по своим последствиям могли быть не меньше, чем вирус Petya A, в том числе атака на энергетику, вирус Grey Energy, который был последователем Black Energy, в этом году мы заблокировали», — отметил г-н Климчук.

«В ЦИК создается специальная рабочая группа с участием СБУ и Службы специальной связи, которая проведет детальный технический анализ и аудит систем ЦИК, запустит их в эксплуатацию и потом круглосуточно будет обеспечивать безопасность систем Центризбиркома», — сообщил он.

Александр Климчук также отметил, что Государственный реестр избирателей защищен, он не подключен в прямом смысле к интернету, в него нельзя вмешаться извне, а с техническими работниками ЦИК проведут «киберучения».

Что касается информационной опасности, то г-н Климчук сказал, что блокирование соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» дало результат, но сейчас «противник использует социальные сети Twitter, Facebook и другие, в которых эта борьба продолжается».