Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:25

Российские суды не признают право на льготы за семьями наемников

Суд в Ростовской области отклонил иск вдовы погибшего в Сирии бойца ЧВК «Вагнер» о взыскании компенсации морального вреда с Российской Федерации.

Как пишет «Коммерсантъ», официально ЧВК (частная военная компания) «Вагнер» в России, где наемничество является уголовно наказуемым, не существует. Алексей Рубанов по итогам двух командировок в Сирию, куда ездил в составе группы бойцов компании, дважды награждался медалями «За кровь и храбрость». Из третьей командировки он не вернулся. Согласно справке МИДа, Рубанов погиб в населенном пункте Хауш-Дуара Восточной Гуты в конце февраля прошлого года. Смерть наступила вследствие «обугливания тела».

Вдова Луиза Рубанова требовала взыскать по 1 млн руб в пользу двух детей, оставшихся без отца. Претензии были адресованы российским властям, которые «не приняли мер по спасению своих граждан, находящихся в опасности за рубежом, путем их эвакуации из зоны военного конфликта». Истица ссылалась на то, что, исходя из медицинского заключения, смерть ее мужа была насильственной. По ее мнению, вред Рубанову был причинен в результате неправомерных действий неустановленных лиц, что обуславливается военными действиями. При этом в ходе рассмотрения дела не было установлено, что погибший находился на территории Сирии в составе вооруженных сил России. Следовательно, он мог там быть и «с гражданским визитом».

Багаевский районный суд Ростовской области счел недоказанным, что имеется связь между гибелью г-на Рубанова и противоправными действиями российских военнослужащих или непринятием с их стороны мер, направленных на обеспечение безопасности населения в период проведения военных действий в Сирии. Против удовлетворения исковых требований выступили Минобороны, Минфин и представитель прокуратуры.