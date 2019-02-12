Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:20

Киевский экс-полицейский приговорен к двум годами лишения свободы

Соломенский суд Киева приговорил бывшего полицейского к двум годам лишения свободы за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает издание 368.

Прокурор в суде доказал, что, находясь в должности старшего инспектора сектора ювенальной превенции Соломенского управления полиции в Киеве, обвиняемый получил от гражданина 6 тыс. гривен за непривлечение к административной ответственности в связи с нарушением правил торговли табачными изделиями.

Суд признал экс-полицейского виновным по ч. 1 ст. 368 УК и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года.