Киевский экс-полицейский приговорен к двум годами лишения свободы

Соломенский суд Киева приговорил бывшего полицейского к двум годам лишения свободы за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает издание 368.
Прокурор в суде доказал, что, находясь в должности старшего инспектора сектора ювенальной превенции Соломенского управления полиции в Киеве, обвиняемый получил от гражданина 6 тыс. гривен за непривлечение к административной ответственности в связи с нарушением правил торговли табачными изделиями.
Суд признал экс-полицейского виновным по ч. 1 ст. 368 УК и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года.
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