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НБУ считает, что нужно активнее собирать налоги

12 февраля 2019 года Источник:UBR

Украинское правительство ужесточит в 2019 году свою фискальную политику, чтобы ослабить инфляционное давление на экономику. Соответствующий прогноз содержится в свежем ценовом отчете Нацбанка. Им подтверждаются последние расчеты Госстата: январская инфляция на уровне 1,0% за месяц и 9,2% в годовом выражении.

«Государственный бюджет на 2019 разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8%, соответственно). Однако из-за высоких темпов роста расходов (по сравнению с доходами) дефицит расширится по сравнению с показателями 2018 года — до 2,3% ВВП, хотя первичное сальдо останется положительным. При этом ключевые риски сконцентрированы в части финансирования. Это касается не только средств от приватизации, но и запланированных объемов привлечений как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — отмечают в НБУ.

Его аналитиков терзают явные противоречия. Они рассчитывают на увеличение налоговых поступлений в бюджет на 14,2% (по сравнению с 2018 годом). И отмечают сокращение расходов на жилищные субсидии: на 15,9 млрд грн, до 55,1 млрд грн. Кстати, 20 млрд грн из этой суммы будет выплачено в наличной форме.

Однако НБУ тревожит увеличение в 2019 году расходов на финансирование Пенсионного фонда — на 17,4 млрд грн (до 167,5 млрд грн).

«Это связано как с запланированной индексацией пенсий, так и с напряженным выполнением бюджета Пенсионного фонда в 2018 году. В течение года фонд брал ссуды из единого казначейского счета для покрытия разрывов ликвидности, остаток непогашенных займов составил 4,8 млрд грн на конец 2018 года», — говорится в отчете НБУ.

Данное увеличение не единственное. Согласно подсчетам центробанка, общее увеличение расходов госбюджета-2019 составило 90 млрд грн.

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