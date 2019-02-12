Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:21

НАПК проверит 500 деклараций топ-чиновников с помощью автоматизированной системы

На внеочередном заседании Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о начале проведения очередных 180 полных проверок деклараций чиновников, среди которых 89 поданы представителями судейского корпуса и 27 — народными депутатами Украины. Количество начатых полных проверок деклараций по результатам ЛАК достигло 500.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Декларации для проверки выбраны системой автоматизированного контроля в соответствии с суммой набранных каждой декларацией баллов. Система распределяет все декларации по сумме набранных баллов по установленным критериям: от наивысшего значения до самого низкого. Решения о проведении проверок принимаются с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее значение.

Кроме деклараций, которые подали судьи и депутаты, система выбрала для проверки декларации, предоставленные, в частности, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша, городскими головами, руководителями ведомств и их заместителями, а также должностными лицами ГФС, прокуратуры и НАБУ.

Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.