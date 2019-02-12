Президент сказал, когда отменит мораторий на продажу земли

Действующий Президент Украины Петр Порошенко после возможной победы на выборах 2019 обещает снять мораторий на продажу земли и вернуться к введению налога на выведенный капитал. Об этом он заявил на бизнес-конференции Dragon Capital, передает корреспондент «РБК-Украина».
Г-н Порошенко пообещал, что после выборов Президента и Верховной Рады вернется к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевом источнике для внутренних инвестиций. Кроме того, он пообещал «дать честный ответ» на вопрос рынка земли. Он также назвал отсутствие рынка земли еще большим тормозом для роста экономики, чем коррупция.
По словам Петра Порошенко, силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес. Также он будет настаивать на создании Национального бюро финансовых расследований.
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