Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент сказал, когда отменит мораторий на продажу земли

12 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Действующий Президент Украины Петр Порошенко после возможной победы на выборах 2019 обещает снять мораторий на продажу земли и вернуться к введению налога на выведенный капитал. Об этом он заявил на бизнес-конференции Dragon Capital, передает корреспондент «РБК-Украина».

Г-н Порошенко пообещал, что после выборов Президента и Верховной Рады вернется к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевом источнике для внутренних инвестиций. Кроме того, он пообещал «дать честный ответ» на вопрос рынка земли. Он также назвал отсутствие рынка земли еще большим тормозом для роста экономики, чем коррупция.

По словам Петра Порошенко, силовики должны быть отстранены от влияния на бизнес. Также он будет настаивать на создании Национального бюро финансовых расследований.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом