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М.Ходорковский подал иск против Роскомнадзора

12 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Михаил Ходорковский обратился с иском в адрес Роскомнадзора из-за блокировки домена mbk.news.

Об обращении Ходорковского в суд пишет издание «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката истца Сергея Бадамшина. В материале указывается, что ведомство заблокировало домен по требованию генпрокуратуры из-за того, что он якобы является «зеркалом» ресурса mbk.media, Ходорковский считает это действие Роскомнадзора незаконным.

«Он не является сходным до степени смешения с заблокированными сайтами, не содержит дублирующего и скопированного материала с заблокированных сайтов, наполняется информационными материалами с даты запуска, при этом размещенные на сайте материалы не дублируются на других ресурсах», — говорится в иске. Сайт был создан только 1 ноября 2018 года и является личным ресурсом Ходорковского, уточняет «МБХ медиа».

Сайт mbk.news был заблокирован 6 декабря 2018 года без объяснения причин. Ранее, 21 февраля 2018 года, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mbk.media на территории России по решению генеральной прокуратуры от 20 февраля 2018 года. 6 октября было заблокировано «зеркало» сайта mbk.media по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. В ведомстве утверждали, что на сайте «распространялись информационные материалы нежелательных организаций».

18 октября с сайта mbk.media удалили всю информацию, о чем оповестили Роскомнадзор. В тот же день разблокировали домен mbk.sobchakprotivvseh.ru — зеркало. Но на проверку mbk.media ведомству потребовалось больше двух месяцев, и в последний день прошлого года сайт был разблокирован. При этом Роскомнадзор не направлял уведомления ни адвокату, ни редактору — домен просто исключили из реестра заблокированных сайтов.

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