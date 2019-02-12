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Экс-прокурор умер после допроса

12 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Экс-прокурор прокуратуры Киева Андрей Сайчук, которому инкриминировалось незаконное привлечение к уголовной ответственности участника акций протеста Евромайдана Николая Пасечника, сегодня, 11 февраля, скончался в здании прокуратуры. Об этом заявил руководитель процессуальных прокуроров по делам Майдана Алексей Донской, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Insider.

По словам Донского, Сайчук приходил ознакомиться с материалами дела.

«Все было нормально, он не жаловался ни на что. Затем вышел из кабинета. Очевидцем является уборщица. Она увидела, что он вызвал лифт, и вдруг весь посинел и упал», — рассказал Донской.

Сайчуку вызвали скорую помощь, но к ее приезду он уже был мертв.

Отметим: Сайчука задержали в 2018 году. Впоследствии суд принял решение о взятии Сайчука под стражу с правом внесения залога в размере 35 тысяч гривен. Экс-прокурор внес залог и в последнее время занимался адвокатской деятельностью.

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