Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:23

«Нафтогаз Украины» считает неприемлемыми озвученные РФ условия контракта на транзит газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По словам Витренко, условия «о восстановлении баланса в отношениях» и транзите без обязательств «Газпрома» по объемам являются неприемлемыми. В частности, «баланс» между «Нафтогазом» и «Газпромом» восстановлен решениями международного арбитража. Кроме того, НАК не собирается отказываться от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу, 2 млрд долларов по делу о пересмотре цены и от отмены обязательств перед «Газпромом» на сумму около 80 млрд долларов по положению «бери либо плати».

«Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ», — отметил г-н Витренко.

Он также подчеркнул, что у «Нафтогаза» есть реальная возможность через новый арбитраж отсудить примерно 10 млрд долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.