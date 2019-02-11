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«Нафтогаз Украины» считает неприемлемыми озвученные РФ условия контракта на транзит газа

11 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По словам Витренко, условия «о восстановлении баланса в отношениях» и транзите без обязательств «Газпрома» по объемам являются неприемлемыми. В частности, «баланс» между «Нафтогазом» и «Газпромом» восстановлен решениями международного арбитража. Кроме того, НАК не собирается отказываться от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу, 2 млрд долларов по делу о пересмотре цены и от отмены обязательств перед «Газпромом» на сумму около 80 млрд долларов по положению «бери либо плати».

«Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ», — отметил г-н Витренко.

Он также подчеркнул, что у «Нафтогаза» есть реальная возможность через новый арбитраж отсудить примерно 10 млрд долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.

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