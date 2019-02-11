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Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:22

ГПУ просят расследовать возможную подготовку покушения на Виктора Медведчука

Народные депутаты фракции «Оппозиционый блок» Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Василий Нимченко просят Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований расследовать «подготовку покушения» на Виктора Медведчука.

Депутатские обращения к директору ГБР Роману Трубе и Генпрокурору Юрию Луценко обнародовала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Нардепы отмечают, что опираются на информацию о готовящемся покушении, которую обнародовал экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года.

В частности, по словам Януковича, президент Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука. Якобы Служба безопасности Украины получила указание «организовать покушение на г-на Медведчука, задействовав исполнителей из «Правого сектора» с целью его запугивания или физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации в Украине».

Народные депутаты просят считать свое обращение сообщением о совершении преступления, предусмотренного УК Украины, и требуют внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 14, пунктами 11, 12 части второй статьи 115 УК, и начать досудебное расследование.