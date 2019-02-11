Проект, смягчающий санкции за нарушение трудового законодательства, могут принять во втором чтении

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект №6489 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.
Так, комитет рассмотрел закон, подготовленный ко второму чтению.
Указано, что проект разработан с целью совершенствования порядка осуществления госнадзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, повышения его эффективности, а также уменьшения финансовой нагрузки на работодателя.
Проектом закона, в частности, предлагается предусмотреть новый механизм применения штрафных санкций. Так, в случае выявления у работодателя нарушения впервые государственный инспектор вносит предупреждение об устранении такого нарушения без применения штрафных санкций. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.
«По результатам голосования законопроекта комитет принял решение одобрить текст сравнительной таблицы с учетом поправок народных депутатов и рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом как закон», — отметили в Раде.
Напомним: летом 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №6489 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения». За документ со второго раза проголосовали 236 нардепов (сначала 217).
Как писало «РБК-Украина» ранее, в сентябре 2018 года Кабинет Министров Украины анонсировал межведомственные проверки предприятий на предмет соблюдения ими трудового законодательства.
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