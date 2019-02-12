Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:22

Газовую директиву ЕС ужесточат — СМИ

Представители стран — членов ЕС в Совете Европы (СЕ) на пятничной встрече в Брюсселе одобрили предложения по доработке газовой директивы ЕС, пишет Pravo.ru.

Документ, разработанный Еврокомиссией (ЕК), распространяет нормы энергетического регулирования ЕС на морские газопроводы из третьих стран. Среди прочего запрещается совмещать функции оператора и поставщика, а к поставкам должны быть допущены третьи стороны. Поправки де-факто нацелены против «Северного потока-2» (СП-2) — трансбалтийского газопровода из России в Германию, который прокладывает «Газпром».

Как пишет «КоммерсантЪ», Берлин в течение полутора лет блокировал их рассмотрение, ссылаясь на несоответствие международному законодательству, но был вынужден согласиться на изменения под давлением Парижа. В итоге Германия и Франция внесли объединенное предложение по корректировке законопроекта. В частности, полномочиями на проведение переговоров о применении директивы к новым газопроводам будет обладать не ЕК, а страна, через которую труба входит на территорию ЕС. Это снижает риски для «Газпрома», однако все равно может затруднить реализацию СП-2.

Если газопровод будет построен после того, как поправки вступят в силу, то Германии и России придется заключать специальное соглашение о его правовом режиме, чтобы «Газпром» мог получить регуляторные исключения. Такие переговоры должна санкционировать ЕК, причем запрашивать разрешение нужно не позднее чем за пять месяцев до их начала. Регулятор, в свою очередь, вправе не соглашаться, если сочтет, что переговоры повредят конкуренции на европейском газовом рынке. Также ЕК сможет затягивать процедуру, запрашивая дополнительную информацию.