Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Газовую директиву ЕС ужесточат — СМИ

12 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Представители стран — членов ЕС в Совете Европы (СЕ) на пятничной встрече в Брюсселе одобрили предложения по доработке газовой директивы ЕС, пишет Pravo.ru.

Документ, разработанный Еврокомиссией (ЕК), распространяет нормы энергетического регулирования ЕС на морские газопроводы из третьих стран. Среди прочего запрещается совмещать функции оператора и поставщика, а к поставкам должны быть допущены третьи стороны. Поправки де-факто нацелены против «Северного потока-2» (СП-2) — трансбалтийского газопровода из России в Германию, который прокладывает «Газпром».

Как пишет «КоммерсантЪ», Берлин в течение полутора лет блокировал их рассмотрение, ссылаясь на несоответствие международному законодательству, но был вынужден согласиться на изменения под давлением Парижа. В итоге Германия и Франция внесли объединенное предложение по корректировке законопроекта. В частности, полномочиями на проведение переговоров о применении директивы к новым газопроводам будет обладать не ЕК, а страна, через которую труба входит на территорию ЕС. Это снижает риски для «Газпрома», однако все равно может затруднить реализацию СП-2.

Если газопровод будет построен после того, как поправки вступят в силу, то Германии и России придется заключать специальное соглашение о его правовом режиме, чтобы «Газпром» мог получить регуляторные исключения. Такие переговоры должна санкционировать ЕК, причем запрашивать разрешение нужно не позднее чем за пять месяцев до их начала. Регулятор, в свою очередь, вправе не соглашаться, если сочтет, что переговоры повредят конкуренции на европейском газовом рынке. Также ЕК сможет затягивать процедуру, запрашивая дополнительную информацию.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом