Сегодня 11 февраля 2019 года, 11:17

Бизнес обеспокоен потерей важного инструмента защиты своих прав

Совместный представительский орган работодателей на национальном уровне утвердил приоритеты деятельности на 2019 год и среднесрочную перспективу.

Об этом информирует сайт Федерации работодателей Украины.

Касаясь вопросов защиты бизнеса и прав собственности, председатель ФРУ, глава СПО Дмитрий Олейник сообщил, что по инициативе Федерации Совет бизнес-омбудсмена совместно с Федерацией и другими бизнес-ассоциациями, входящими в наблюдательный совет, в ближайшее время обратятся к премьер-министру относительно восстановления работы межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц.

Отмечается, что из-за правовой коллизии эта комиссия прекратила работу, в результате чего бизнес лишился действенного инструмента защиты, в том числе с помощью ФРУ, своих прав и законных интересов от неправомерных действий правоохранительных органов.

«Мы не можем упустить такой инструмент контроля за действиями правоохранителей, — убежден Дмитрий Олийнык. — Ведь правоохранительных органов с «размытыми» полномочиями становится больше, а, соответственно, становится больше незаконных следственных действий. Бизнесу в нашей стране и без того не слишком легко работать. Поэтому защита его законных прав и интересов была и остается одним из ключевых приоритетов Федерации работодателей Украины».