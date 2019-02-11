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Генпрокурор отреагировал на конфликт между полицией и активистами на Подоле

11 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по факту избиения лежащего человека во время задержания на Подоле готовится подозрение. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова г-на Луценко в Facebook.

Как известно, в субботу 9 февраля с.г. в Подольском районе Киева состоялись стычки между радикально настроенной молодежью и правоохранителями. Конфликту предшествовал протест участников инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» во время выступления лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко на Контрактовой площади. Потасовка между несколькими десятками молодых людей и полицией произошла внутри Подольского райцправления Нацполиции. После завершения конфликта полицейские продолжали наносить удары некоторым активистам.

Генпрокурор сообщил, что сразу после первых сообщений об избиении Генеральная прокуратура возбудила производства о превышении полномочий сотрудниками столичной полиции.

«Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал про Бандеру. Готовим подозрение», — сообщил Юрий Луценко.

По его мнению, извинения руководства Нацполиции перед обществом были своевременными и правильными.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований допросило свидетелей. В ГБР сообщили, что в рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских.

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