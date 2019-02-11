Сегодня 11 февраля 2019 года, 11:17

Показатели исполнения судебных решений улучшились почти в два раза — министр

В 2018 году была значительно улучшена ситуация с взысканиями алиментов и долгов по зарплате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина», передает сайт Минюста.

«2018 год для исполнительной службы был очень напряженным. Разрабатывая реформу судебной системы в 2016 году и системы исполнения судебных решений как ее части, мы провели масштабную работу по анализу системных проблем в работе государственной исполнительной службы. Оказалось, что примерно из 2 млн судебных решений почти 700 тыс. касались взыскания алиментов. Еще около 50 тыс. — взыскание задолженности по зарплате. На тот момент уровень исполнения этих документов был крайне низок», — отметил Павел Петренко.

По его словам, благодаря законодательным новациям в 2018 году ситуация в корне изменилась.

«Мы запустили масштабный проект #ЧужихДітейНеБуває, в рамках которого уже принято два больших пакета законодательных новелл, которые усилили ответственность за неуплату алиментов и предоставили исполнителям ряд действенных инструментов воздействия на должников. Благодаря этому в прошлом году мы сделали реальный прорыв — объем взыскания алиментов вырос вдвое. В абсолютных цифрах — 4 млрд 600 млн грн долга получили более 550 тыс. украинских детей», — заявил глава ведомства.

Также, по его словам, значительно улучшена ситуация с взысканиями долгов по зарплате. За год исполнителям удалось взыскать 461 млн грн, что почти на 100 млн грн больше, чем годом ранее. Полностью заработанное получили более 38 000 работников, которые иногда годами не видели зарплаты.

«Благодаря улучшению работы по этим двум большим категориям исполнительных производств мы выходим на цифру фактического исполнения всех судебных решений в 30-40%. И это при том, что мы имеем такие категории исполнительных производств, которые априори невозможно выполнить, например, если должник находится в состоянии банкротства, возможности взыскать долг с него нет, однако и исполнитель при этом не имеет права закрыть такое производство», — отметил Павел Петренко.