Сегодня 11 февраля 2019 года, 09:47

США: политики прогнозируют очередную волну шатдауна

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала на следующей неделе новой приостановки финансирования госслужащих (шатдаун) из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на NBC.

Малвейни рассказал, что совершенно не может исключать возобновления шатдауна, так как конгрессмены не смогли договориться с Трампом о финансировании для строительства стены на границе с Мексикой.

«Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только 800 млн долларов США. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется 5,7 млрд долларов США», — заявил глава аппарата Белого дома.

Также Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант, тогда президент США сможет «поискать деньги где-то еще».

Ранее сообщалось, что потери экономики США из-за «шатдауна» превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.