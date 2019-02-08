Сегодня 08 февраля 2019 года, 18:53

Представитель НБУ описал свежие новации в сфере лицензирования банков

C 2015 года мы наблюдаем реформирование банковской системы: за это время изменились подходы к лицензированию банков, произошла трансформация условий покупки финансового учреждения, ужесточены требования относительно обязательного тестирования и собеседования в Национальном банке Украины (НБУ). Эти и многие другие изменения нашли свое отражение в Положении о лицензировании банков, утвержденном постановлением правления НБУ № 149 от 22 декабря 2018 года (Положение № 149), которое заменило принятое в 2011 году Положение о порядке регистрации и лицензировании банков, открытии обособленных подразделений (Положение № 306). О некоторых изменениях, нового документа и позиции регулятора рассказал директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

«Именно с лицензирования начинается «жизнь» банковского учреждения, через процессы лицензирования «заходят» новые собственники, меняются руководители, появляются новые виды деятельности и открываются отделения, — отмечает г-н Бевз. По его словам, новый документ устанавливает риск-ориентированный подход в банковском лицензировании и является логичным продолжением реформы, начатой в 2015 году. Документ можно назвать принципиально новым, так как Положение № 149 написано с нуля — его структура, регулирование ключевых процессов кардинально отличаются от предыдущего.

Как можно заметить, новый документ содержит либеральные требования в отношении покупателей банков. Например, появилась возможность для компании, проработавшей всего год, приобрести банк. По словам эксперта, ранее компания, через которую конечный бенефициар владеет банком, должна была существовать не менее трех лет, еще раньше к этому лицу предъявлялось требование безубыточной деятельности на протяжении этих же трех лет. Как мы считаем, эта норма не является значимой с точки зрения гарантий защиты от каких-то рисков. Поэтому, как объяснил г-н Бевз, компания может существовать и полгода, но заниматься она должна реальной экономической деятельностью, так как не срок существования и не ее убыточность определяют ценность, а ее сущность. К слову, смягчили и условия оценки профессиональной пригодности менеджмента. Ранее закон подходил к этому вопросу со всей строгостью: нужно было иметь высшее образование в таких сферах, как экономика, право или менеджмент. Другие специалисты, несмотря на их опыт и практические навыки управлять финансовым учреждением, не соответствовали этим формальным критериям, потому в НБУ инициировали исключение таких искусственных ограничений.

Стоит упомянуть также о новом субъекте проведения оценки финансовой устойчивости юридического лица, которое является конечным собственником банка или консолидирующей компанией, — консультанте. Такое нововведение, по словам г-на Бевза связано с тем, что некоторые функции, которые возлагались на аудиторов, могут выполнять и другие лица. «Часто аудиторы отказываются делать ту или иную работу, поскольку считают, что их функция заключается лишь в подтверждении достоверности финансовой отчетности и не более. Регулятор требует подтвердить, что компания является финансово устойчивой, что означает: оценка должна быть комплексной и всесторонней. Таким образом, мы идем навстречу банковскому сообществу и расширяем перечень таких лиц», — поделился представитель Национального банка Украины.