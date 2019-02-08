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ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в Президенты Украины

08 февраля 2019 года Источник:Цензор.НЕТ

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов кандидатов в Президенты Украины.

Как сообщалось на сайте «ЮП», 6 февраля с.г. в ЦИК было зарегистрировано 34 кандидата в Президенты Украины.

Сегодня, 8 февраля, к списку добавились еще десять претендентов на пост Главы государства:

1) Андрей Новак (субъект выдвижения – политическая партия «Патриот»);

2) Василий Журавлев (субъект выдвижения – политическая партия «Справедливость»);

3) Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение);

4) Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение);

5) Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение);

6) Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение);

7) Александр Ващенко (самовыдвижение);

8) Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение);

9) Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинут партией «Сила людей»);

10) Александр Соловьев (лидер партии «Розумна сила»).

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