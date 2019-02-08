ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в Президенты Украины

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов кандидатов в Президенты Украины.
Как сообщалось на сайте «ЮП», 6 февраля с.г. в ЦИК было зарегистрировано 34 кандидата в Президенты Украины.
Сегодня, 8 февраля, к списку добавились еще десять претендентов на пост Главы государства:
1) Андрей Новак (субъект выдвижения – политическая партия «Патриот»);
2) Василий Журавлев (субъект выдвижения – политическая партия «Справедливость»);
3) Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение);
4) Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение);
5) Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение);
6) Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение);
7) Александр Ващенко (самовыдвижение);
8) Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение);
9) Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинут партией «Сила людей»);
10) Александр Соловьев (лидер партии «Розумна сила»).
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