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Физлиц-предпринимателей предлагают освободить от «лишних» налогов и штрафов

08 февраля 2019 года Источник:UBR

Народные депутаты предлагают избавить украинских физических лиц-предпринимателей от необходимости несколько раз уплачивать ЕСВ. Согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту № 10012, если у физлица-предпринимателя помимо его предпринимательской деятельности есть еще и основное место работы, платить соцвзнос ему не нужно будет. Правда, только при условии, что официальный работодатель выплачивает ему ежемесячный оклад свыше установленной минималки и исправно оплачивает ЕСВ.

Документом также предлагается упростить бизнесу ведение кадровой документации и, что еще важнее, многократно уменьшить размер штрафных санкций за нарушение трудового законодательства, а именно:

- если наемный сотрудник работает без подписания трудового договора или оформлен на неполную ставку, но по факту трудится весь рабочий день – размер штрафа хотят снизить с 125 190 грн. до 20 865 грн. (за первый раз предлагают вынести предупреждение, но с уплатой всех налогов и сборов);

- такую же ответственность предлагают внести и за выплату зарплат без уплаты ЕСВ;

- За несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда – с 41 730 грн до 4 173 грн.;

- За недопуск инспекторов на предприятие или препятствование проверке – с 417 300 грн. до 41 730 грн.

«Предприниматели в случае совмещения работы на предприятии наемным работником и своей независимой предпринимательской деятельности платят минимальный ЕСВ по крайней мере дважды, а часто и во много раз больше. В части трудового законодательства этот проект - очередная попытка спасти предпринимательство в Украине, уменьшить размеры штрафов до вменяемых, чтобы малые предприниматели не боялись потерять сотни тысяч гривен или все их имущество из-за ошибки или субъективного отношения чиновников. И предлагаем решение по уменьшению бумажной волокиты для предпринимателей», — рассказала UBR.ua соавтор проекта, народный депутат Украины Оксана Продан.

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