Сегодня 08 февраля 2019 года, 17:23

Э.Шульц присоединяется к команде Asters в должности старшего консультанта в офисе в Вашингтоне

Asters рада сообщить о присоединении Эрика Шульца к команде фирмы в качестве старшего консультанта по регуляторным вопросам в офисе в Вашингтоне. Эрик Шульц будет предоставлять Asters и клиентам фирмы поддержку в сферах PR и GR с особым фокусом на правительственные учреждения в США.

Эрик Шульц является одним из самых авторитетных американских высокопоставленных дипломатов с многолетним опытом работы в странах СНГ и Южной Африки.

Он работал с представителями Украины, России, Туркменистана, Грузии, а также на развивающихся рынках во всем мире.

Эрик Шульц занимал должности Посла США в Замбии (2014-2017), заместителя Посла США в Украине (2010-2013), советника-посланника по экономическим вопросам посольства США в России (2007-2009) и заместителя главы миссии США в Зимбабве (2004-2007). До этого он работал в зарубежных представительствах США в Грузии, Мартинике, Франции и на Мадагаскаре, а также занимал должности в правительственных структурах в Вашингтоне, в частности, заместителя директора Офиса по вопросам НАТО и заместителя директора Офиса по вопросам Украины. Эрик Шульц закончил колледж Макаластер (Сент-Пол, штат Миннесота) и получил диплом магистра международных отношений в университете Денвера. Эрик Шульц владеет английским, французским, русским и украинским языками.

«Привлечение к команде Asters экспертов с разноплановым профессиональным опытом и международной экспертизой, таких как Эрик Шульц, является не только одной из основ HR-политики нашей фирмы, но и ключом к успеху в современном глобализированном мире, – отмечает Сергей Свириба, соуправляющий партнер Asters. – Стратегический план развития Asters предусматривает усиление присутствия фирмы в наиболее важных для украинского рынка юрисдикциях. Мы уверены, что присоединение Эрика к команде Asters укрепит нашу профессиональную экспертизу и придаст фирме конкурентных преимуществ».