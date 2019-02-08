Сегодня 08 февраля 2019 года, 17:23

Полиция наработала алгоритм следственных действий при выявлении нарушений на выборах

В Национальной полиции Украины разработали алгоритм действий следователей при выявлении нарушений во время выборов, сообщает сайт Нацполиции.

Полиция расследует 21 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства. Большинство из них касаются нарушений в проведении предвыборной кампании. Об этом 8 февраля 2019 года сообщил заместитель начальника Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

В то же время г-н Цуцкиридзе сообщил, что Главное следственное управление Нацполиции подготовило алгоритм первоочередных следственных (розыскных) действий во время досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства при проведении очередных выборов Президента Украины. Алгоритмом также предусмотрено разъяснение особенностей квалификации таких преступлений. Такой алгоритм поможет следователям в полном и всестороннем расследовании производств этой категории.