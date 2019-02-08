Сегодня 08 февраля 2019 года, 17:23

Евросуд не удовлетворил заявление экс-депутата, сбежавшего в Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил заявление по делу «Шепелев против Украины». Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Сообщается, что 10 января с.г. в ЕСПЧ поступило дело по заявлению бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, который содержится под стражей в рамках открытых против него уголовных производств.

Заявитель обратился в суд в порядке правила 39 регламента ЕСПЧ с просьбой предоставить правительству Украины указания о переводе его в другое место содержания и помещении в спецмедучреждение для стационарного лечения.

В частности, заявитель «жаловался на существенное ухудшение состояния его здоровья за период содержания под стражей, повышение рисков необратимого вреда здоровью и наступления смерти, развитие хронических болезней, а также на прекращение его лечения».

В свою очередь ЕСПЧ приостановил рассмотрение этого дела по правилу 39 регламента, пока суд не получит от правительства Украины информацию и подтверждающие документы о конкретных мерах, принятых национальными органами до и после вынесения решения Печерским районным судом Киева 22 декабря 2018 года о предоставлении необходимого лечения.

Отмечается, что секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ получил информацию от Главной военной прокуратуры ГПУ о предоставленной заявителю медпомощи, а также о неоднократном отказе от медобследований, что сделало невозможным дальнейшее установление состояния здоровья, определение тактики лечения, соблюдение заявителем рекомендаций врачей и принятие им назначенных лекарств в полном объеме.

«25 января 2019 правительство Украины эту информацию направило в Европейский суд. Суд, рассмотрев материалы, предоставленные сторонами, 7 февраля 2019 решил не удовлетворять требования заявителя об обеспечительных мерах и не предоставлять правительству Украины указания в порядке правила 39 регламента», — отметил г-н Лищина.

Напомним: 8 февраля 2018 года экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. В РФ его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. После объявления в розыск Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего нардепа от «Блока Юлии Тимошенко» Гарегина Арутюнова.

Г-н Шепелев в Украине обвиняется в ряде уголовных дел, в частности, в хищении средств национализированного банка «Родовид» и нескольких покушениях на убийство. После окончания депутатских полномочий он был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Позже был задержан Интерполом в Будапеште (Венгрия) и выдан в Украину. В Киеве г-н Шепелев сбежал из-под стражи и выехал на территорию России.