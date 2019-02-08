Сегодня 08 февраля 2019 года, 15:53

Статистика пограничной службы показывает, как уменьшилось население за пять лет

С 2014 года Украину покинули 1,1 млн человек. На это указывает статистика Администрации государственной пограничной службы Украины, предоставленная на запрос адвоката Владимира Богатыря.

«В 2014 году зафиксировано 22,6 млн фактов пересечения государственной границы гражданами Украины при выезде с Украины, 22,1 млн на въезд в Украину, в 2015 году — соответственно 23,4 млн и 23,3 млн, в 2016 году — 25,2 млн и 25,01 млн, в 2017 году — 27,1 млн и 26,9 млн, в 2018 году — 27,9 млн и 27,7 млн», — сказано в отчете.

Проведя подсчеты, г-н Богатырь установил, что выехало из страны больше 1,1 млн граждан Украины.

Отметим, что согласно Государственному реестру избирателей право голоса имеют 35,5 млн граждан Украины.

Ознакомиться с документом ГПСУ можно на фото:











