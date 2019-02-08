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В Кремле признали, что Виктор Янукович охраняется российскими властями

08 февраля 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Безопасность бывшего Президента Украины Виктора Януковича обеспечивает государственная охрана России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, охрана бывшему лидеру Украины приставлена по указу президента России Владимира Путина, когда господин Янукович «въехал (в РФ — «Ъ») как глава государства». Г-н Песков не уточнил, обеспечивает охрану Федеральная служба охраны (ФСО) или другая структура.

На вопрос о юридическом статусе господина Януковича пресс-секретарь российского президента ответил, что он «въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти», но сейчас у него нет никакого особого или специального статуса. Дмитрий Песков уточнил, что бывший украинский президент до сих пор находится в России.

В январе Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Политик с 2014 года живет в России. Он свою вину отрицает и не участвовал в оглашении приговора даже по видеосвязи. Напомним: рассматривать его дело по сути суд начал еще в июне 2017 года.

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