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Сегодня 08 февраля 2019 года, 15:53

ЕС разработал новые санкции за кибератаки

Новые санкции Евросоюз намерен вводить против иностранных юридических и физических лиц, ответственных за утечку данных, кражу интеллектуальной собственности, атаки на IТ-инфраструктуру и похищение секретной информации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС от 6 февраля 2018 года.

Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности, независимо от их национальности и местонахождения.

Технократы, представляющие 28 стран ЕС, встретятся в 8 февраля в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы расширения режима санкций блока с целью наказать компании, государства и лиц, участвующих в киберпреступности.

Этот шаг сделан на фоне растущей тревоги по поводу предполагаемой китайской и российской деятельности.

За совершение кибератак предлагают наказывать с помощью замораживания активов и запрета поездок в ЕС.