Сегодня 08 февраля 2019 года, 14:19

Приговор последователю организации «Свидетели Иеговы» в России вызывал критику в ООН

В Организации Объединенных Наций сочли строгим приговор последователю организации «Свидетели Иеговы» датчанину Деннису Кристенсену, пишет Pravo.ru.

Обеспокоенность приговором Кристенсену выразила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, решение суда «создает опасный прецедент» и «фактически криминализирует право на свободу религии или вероисповедания для организации «Свидетели Иеговы» в России». Это нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах. ООН попросила РФ прояснить «расплывчатый термин «экстремистская деятельность» в соответствующем законе.

«Мы также призываем власти (России) снять обвинения и освободить всех задержанных за осуществление их прав на свободу религии или вероисповедания, свободу выражения мнений, а также право на мирные собрания и объединения», — цитирует Бачелет «Коммерсант».

6 февраля с.г. Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину обвинили по по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими»). По информации пресс-службы суда, датчанин знал о запрете деятельности и ликвидации организации «Свидетели Иеговы» из-за экстремистской деятельности. Однако Кристенсен возродил организацию. Мужчина вину не признал.

Санкция по части 1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от шести до десяти лет колонии. Суд дал обвиняемому минимальный срок по этой статье, потому что датчанина привлекли к уголовной ответственности впервые. Приговор в законную силу пока не вступил. Религиозную организацию «Свидетели Иеговы» признали экстремистской по решению Орловского областного суда от 14 июня 2016 года.

В августе 2017 года Управленческий центр организации «Свидетели Иеговы» в России и 395 входящих в его структуру организаций включили в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых суд запретил в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Основанием для этого послужило решение Верховного суда от 20 апреля 2017 года.